



Юрій Горбунов обожнює свою сім’ю та багато розповідає про них у соціальних мережах. Чоловік публікує безліч спільних фото з дружиною та дітьми.



Нещодавно він став батьком вдруге, тому маленький Данило став новим героєм його Інстаграму. На нових фото Юрій позував у одній з кімнат будинку, сидячи на килимку. На руках чоловік тримав сина, обличчя якого традиційно приховав.



Татусь позував дуже щасливим та посміхався на фото, що помітили його радість та пишуть багато компліментів хлопцям.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

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