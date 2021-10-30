На полки супермаркетов попал опасный сыр: детали По теме: Сыр 12 октября 2021 года производства / фото ua. В украинские магазины попал домашний сыр (творог) с несоответствием по микробиологическим показателям содержания . Об этом пресс-служба ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области, информирует со ссылкой на . Информация о нарушениях в составе сыра поступила 18 октября в Главное управление от уполномоченной аккредитованной лаборатории Госпродпотребслужбы Украины. Эксперты установили несоответствие по микробиологическим показателем содержания дрожжей в 1 г творога 9% жирности. Речь идет о фасованном сыре весом 0,400 кг ТМ "Украинский" Богодуховского молзавода. Номер партии – №12, 12 октября 2021 года производства. "Указанная продукция не соответствует законодательству о пищевых продуктах, должна быть изъята из обращения в местах реализации и возвращена производителю. В случае выявления указанного пищевого продукта, необходимо сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области", – говорится в сообщении.











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