



Українська модель та активістка Вероніка Дідусенко взяла судьба у модному показі ZALEVSKIY «НЕЗАЛЕЖНІ» у рамках Junior Fashion Week. Вперше на подіум вийшов 7-річний син Вероніки – Олександр! Хлопчик давно спостерігав за роботою своєї мами. Та все ж подібного досвіду у нього не було.







"Сандрік спочатку не палав бажанням брати судьба у шоу. Але в якийсь момент судьба у показі викликала у нього особливий інтерес. І вже ввечері після показу на JFW він з ентузіазмом розповідав про свій образ від ZALEVSKIY. Я була абсолютно захоплена тим, як по-дорослому він підійшов до самого шоу, як сам впевнено продефілював подіумом, ще й за мене переживав. Він вже зовсім самостійний і дорослий хлопець, вперше я побачила це на власні очі", - поділилася Вероніка Дідусенко.



Юний Олександр пройшов подіумом у модному гольфі та яскравій вітрівці з нової колекції Олексія Залевського.



А Вероніка постала перед публікою у чорній шовковій сукні від дизайнера та яскраво-жовтому кардигані, на якому був вишитий символ колекції – ангели. На голові у Вероніки був незвичайний головний убір, який став фішкою показу та у різних варіантах був на багатьох моделях.







Нову колекцію ZALEVSKIY «НЕЗАЛЕЖНІ» присвячено 30-річчю незалежності України. Олексій запросив для участі у показі як відомих людей та талановитих дітей, так і інклюзивних моделей: незрячий хлопець, дівчина із синдромом Дауна, люди з інвалідністю. Кожен із них – це історія справжньої України, яка вже завтра стане нашою спільною історією.







"Я дуже щаслива, що ми з Олександром стали частиною шоу ZALEVSKIY «НЕЗАЛЕЖНІ». Колекція дуже гармонійна та відгукнулася мені, як і багатьом глядачам на показі. Я дуже пишаюся своїм сином, який уперше і одразу так впевнено йшов подіумом", - додала Дідусенко.







Серед гостей показу ZALEVSKIY «НЕЗАЛЕЖНІ» було багато публічних людей: телеведучі Григорій Решетник та Олена Філонова, співачка Софія Єгорова, футболіст Владислав Ващук, піаніст Євген Хмара, телеведучі Марися Горобець та Дар'я Трегубова, актор Геннадій Попенко та інші.















ФОТО «Master Management 360»





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