



Ірина Федишин активно гастролює Україною та багато працює. Зірка постійно розвиває свою кар’єру та завойовує аудиторію.



Проте не забуває співачка і про відпочинок. Вона разом зі своєю сім’єю вирушила у Туреччину. Артистка публікує контент з сонячної країни та показує свою відпустку.



На одному з фото Ірина показала усю свою сім’ю. Вона з синами та чоловіком Віталієм відвідала The Land of Legends. У кадрі вони постали у локаціях мультфільму. Діти були дуже щасливі опинитись у такому місці та щиро посміхались на фото.



Фанати у коментарях активно бажають зірковій сім’ї хорошого відпочинку.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

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