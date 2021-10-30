опубликовало впечатляющий снимок области звездообразования, сделанный космическим телескопом «Спитцер». Изображение напомнило исследователям Годзиллу, пишет , информирует со ссылкой на .

Обработал снимок астроном Калифорнийского технологического института Роберт Херт. В облаках газа и пыли он рассмотрел силуэт Годзиллы.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, НАСА) сообщило, что туманность расположена в созвездии Стрельца.

Она представляет собой область активного звездообразования, которую нельзя рассмотреть при видимом свете.

Но это было по силам телескопу «Спитцер», который с 2003 года наблюдал за космическими объектами в инфракрасном диапазоне.

Фото: NASA/Spitzer

В январе 2020 года «Спитцер» отправили в отставку. Но астрономы продолжают анализировать собранные телескопом данные для получения новой информации о Вселенной. А доктор Херт продолжает искать забавные образы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира