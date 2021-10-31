Голубовская не согласилась с мнением некоторых коллег / фото УНИАН

Известная украинская врач-инфекционист Ольга Голубовская эмоционально отреагировала на предложения некоторых своих коллег не оказывать медицинскую помощь невакцинированным пациентам.

На своей странице в Голубовская связала такие предложения с безграмотностью или желанием кому-то понравиться, констатировав "моральную пропасть", информирует со ссылкой на .

"Даже раненных и больных подбирают во время войн и оказывают им медпомощь, согласно Женевской конвенции 1949 г., следуя здравому смыслу, человечности и гуманизму. Я уже не говорю о ст. 139 УКУ, которая предусматривает ответственность медицинского работника за такие действия. Вы подумали о том, как это читать и слушать тем пациентам, которые сейчас тяжело болеют. От врачей!!!", - написала она.

Голубовская напомнила, что коронавирусом заражаются и умирают от него как вакцинированные, так и те, кто не делал прививку. При этом последние умирают чаще, если им исполнилось 50 лет.

" И, по мере роста вакцинированных лиц, в реанимациях у нас будут лежать 98% вакцинированных людей. Как в странах с высоким уровнем вакцинации. Только общее их количество было бы меньше, если была бы правильно изначально организована вакцинальная компания", - убеждена инфекционист.

Она спрогнозировала, что ограничения в транспорте и спровоцируют в Украине взрывной рост заболеваемости в ближайшее время, который не получится остановить.

"Поэтому хочу обратиться к пациентам и докторам - не надейтесь ни на что и помните, что вовремя начатое лечение, в ранний период болезни в ряде случаев спасает жизнь, предотвращает тяжёлое течение и/или облегчает симптомы болезни. Это единственное, о чем сейчас надо помнить. Вакцинируйтесь, кто не успел", - призвала врач.

Она также посоветовала пожилым людям ограничить контакты с молодыми после вакцинации и избегать людных мест. При первых симптомах болезни нужно безотлагательно обращаться к врачу.

"И да, давайте оставаться людьми. Ибо никто не знает, что будет завтра с каждым из нас. Мне стыдно за тех людей, особенно коллег, которые, стремясь быть в тренде или по каким-то другим причинам, опускаются до подобных заявлений. Можно понимать или не понимать глубоко проблему, но призывы, по сути, к убийству, разделение своих соотечественников на более правильных и менее правильных - не допустимо в любом случае", - написала она и, резюмируя, призвала не клеймить всех позором.

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