|Сейм Польши утвердил строительство забора на границе с Беларусью
|31.10.2021 09:35
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Парламент Польши проголосовал за строительство стены на границе с Беларусью, чтобы сдержать приток мигрантов, незаконно въезжающих в Польшу.
Забор будет оснащен датчиками движения и системой мониторинга и покроет около половины длины границы Польши с Беларусью.
Фото: ДПСУ
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Wprost.
Забор высотой 5,5 м обойдется в 353 миллиона евро. Он будет оснащен датчиками движения и системой мониторинга и покроет около половины длины границы Польши с Беларусью.
Теперь законопроект поступит президенту Польши Анджею Дуду, который, как ожидается, подпишет его.
Правительство планирует построить забор к лету следующего года.
Тысячи людей, преимущественно с Ближнего Востока и Азии, пытались пересечь границу Польши в последние месяцы. ЕС обвиняет правительство Беларуси в том, что оно способствовало незаконной миграции, потому что хотело отомстить за санкции против белорусского режима.
Правящая партия Польши "Право и справедливость" также представила план, направленный на "радикальное" укрепление армии на фоне миграционного давления из Белоруссии и российской угрозы на Востоке.
Напомним, что глава МВД Германии Горст Зеегофер заявил, что его страна усилила охрану немецко-польской границы из-за мигрантов.
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