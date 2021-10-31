Доля импорта угля вырастет по сравнению с октябрем, однако работу тепловой генерации в основном обеспечивает украинский уголь

Об этом идет речь в пресс-релизе Минэнерго, сообщает "Экономическая правда".

"Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля. Также продолжаются переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул первый замминистра Юрий Власенко.

Также отмечается, что доля импорта угля вырастет по сравнению с октябрем, однако работу тепловой генерации в большинстве своем обеспечивает украинский уголь.

"Работа нашей тепловой генерации обеспечивается преимущественно украинским углем. В октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн. тонн угля собственной добычи. Это составляет 85% от общей поставки", - отметил замминистра.

Напомним, что в ноябре украинские энергокомпании планируют импортировать 562 тысячи тонн угля.