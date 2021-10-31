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Украина ожидает импорта угля из Польши, Казахстана и ЮАР
31.10.2021 09:55
Украина ожидает импорта угля из Польши, Казахстана и ЮАР
Доля импорта угля вырастет по сравнению с октябрем, однако работу тепловой генерации в основном обеспечивает украинский уголь
В ноябре 2021 года ожидается импорт угля из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже имеют соответствующие контракты.
Украина ожидает импорта угля из Польши, Казахстана и ЮАР Фото: УЗ

Об этом идет речь в пресс-релизе Минэнерго, сообщает "Экономическая правда".

"Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля. Также продолжаются переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул первый замминистра Юрий Власенко.

Также отмечается, что доля импорта угля вырастет по сравнению с октябрем, однако работу тепловой генерации в большинстве своем обеспечивает украинский уголь.

"Работа нашей тепловой генерации обеспечивается преимущественно украинским углем. В октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн. тонн угля собственной добычи. Это составляет 85% от общей поставки", - отметил замминистра.

Напомним, что в ноябре украинские энергокомпании планируют импортировать 562 тысячи тонн угля.

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