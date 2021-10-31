Стартовый матч тура между "Мариуполем" и киевским "Динамо" в 14:00 покажет телеканал "Футбол 2"

Стартовый матч тура между "Мариуполем" и киевским "Динамо" в 14:00 покажет телеканал "Футбол 2", сообщает Укринформ.

В первый игровой день также сыграют донецкий "Шахтер" и черниговская "Десна" (17.00; "Футбол 1"), "Ингульец" (Петрово) и ровенский "Верес" (19.30; "Футбол 2").

Во второй игровой день в воскресенье, 31 октября, встретятся кузнечный "Колос" и "Львов" (14.00; "Футбол 1"), львовский "Движение" и "Александрия" (17.00; "Футбол 1"), харьковский "Металлист 1925" и луганская "Заря" из (19.30; "Футбол 1").

На понедельник, 1 ноября, запланированы поединки "Днепра-1" с закарпатским "Минаем" (17.00; "Униан ТВ"), полтавской "Ворсклы" с одесским "Черноморцем" (19.30; "Футбол 1").

Турнирное положение: "Динамо" – 32 очка (после 12-ти игр), "Шахтер" – 29 (12), "Ворскла" – 24 (12), "Заря" – 23 (12), "Днепр-1". 22 (12), "Александрия" - 19 (12), "Металлист 1925" - 19 (12), "Десна" - 18 (12), "Верес" - 18 (12), "Движение" - 12 (11) , "Колос" - 11 (11), "Минай" - 8 (11), "Ингульец" - 8 (11), "Львов" - 7 (12), "Черноморец" - 7 (12), "Мариуполь" - 4 (12)

Напомним, что "Динамо" минимально уступило "Барселоне" в Лиге чемпионов