Фото: The Royal Family | Королева Великобритании Елизавета II

Британская королева находится в хорошей форме, но согласилась отдохнуть от встреч и поездок. Все вопросы решаются виртуально.

Великобритании Борис Джонсон рассказал о состоянии здоровья королевы Елизаветы II, которая недавно была госпитализирована. Его слова передает , информирует со ссылкой на

Как сообщил Бориса Джонсона, он каждую среду разговаривает с Елизаветой II, и не пропустил беседу на этой неделе. По словам премьера, 95-летняя королева находится "в очень хорошей форме", однако медики опасаются за ее здоровье, а потому посоветовали ей как минимум на две недели отложить все официальные встречи.

"Ей просто нужно последовать советам своих врачей и немного отдохнуть, и я думаю, что это важно. Вся страна желает ей только наилучшего", — подчеркнул чиновник.

Букингемский дворец в пятницу сообщил, что королева будет проводить "виртуальные встречи" ближайшие две недели. В это время она пропустит выездные мероприятия, такие как Фестиваль памяти в Альберт-холле и поминальное воскресное богослужение. Королевский корреспондент Джонни Даймон утверждает, что причина не в болезни, а в усталости.

В пятницу, 29 октября, источник во дворце сообщил СМИ, что медицинская бригада Елизаветы II принимает "разумные меры предосторожности", а сама она сохраняет "хорошее настроение" и продолжает выполнять легкие обязанности. Сообщается также, что ее величество в тот же день записала речь для 26-й конференции по изменению климата (COP26) в Глазго, которую вынуждена пропустить из-за состояния здоровья. Ее обращение должны включить во время мероприятия.

Ранее стало известно, что . Врачи посоветовали королеве воздержаться от поездке длиной в 800 миль после того, как она провела ночь в больнице. Кроме того, Елизавета II отменила поездку в Северную Ирландию и давно не выгуливала своих собак, поручив их помощникам.

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