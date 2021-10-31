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Боевики заблокировали пять КПВВ на Донбассе, в остальных двух ограничили движение граждан – пограничники
31.10.2021 10:15
Боевики заблокировали пять КПВВ на Донбассе, в остальных двух ограничили движение граждан – пограничники
По решению Командующего операцией Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию столкновения. Контрольные пункты работают ежедневно с 8:00 до 16:00
Боевики полностью заблокировали пять из семи дорожных коридоров, а два других существенно ограничили движение граждан. Со стороны Украины, по информации пограничников, никаких ограничений нет.
Боевики заблокировали пять КПВВ на Донбассе, в остальных двух ограничили движение граждан – пограничники КПП "Майорск" Фото: podrobnosti.ua

Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает "Общественное".

Так, по решению Командующего операцией Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию столкновения. Контрольные пункты работают ежедневно с 8:00 до 16:00.

В то же время ограничения происходят со стороны боевиков. В частности, напротив КПВВ «Новотроицкое» боевики пропускают только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу.

В эти дни, по данным украинских пограничников, линию столкновения пересекли 438 человек и 82 транспортных средства к временно оккупированной части Донбасса. 263 гражданина и 60 автомобилей проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

Граждане проходят контрольно-пропускные пункты на Донбассе

Фото: ГНСУ

Граждане проходят контрольно-пропускные пункты на Донбассе

Фото: ГНСУ

Из семи открытых КПВВ ежедневно боевики пропускают людей только в "Станице Луганской". Пограничники отмечают, что и напротив этого контрольного пункта существуют существенные ограничения со стороны боевиков.

Так, с прошлой недели (с 18 октября), интенсивность пассажиропотока там уменьшилась еще на 19%. Всего за неделю (с 24 октября) через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 1858 человек, а на контролируемую территорию – 547.

Какие условия прохождения КПВВ?

Граждане, подлежащие самоизоляции при следовании на контролируемую территорию, должны установить и активировать мобильное приложение "Дома". Если нет такой возможности, должны пойти на самоизоляцию. А иностранцам при пересечении линии столкновения, кроме этого, следует иметь полис страхования.

Самоизоляцию можно прекращать в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, проводимого после пересечения КПВВ.

Также обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и присутствие в дорожных коридорах в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.

Напомним, что в сутки боевики 19 раз нарушали режим тишины.

 

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