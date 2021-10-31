По решению Командующего операцией Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию столкновения. Контрольные пункты работают ежедневно с 8:00 до 16:00

Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает "Общественное".

Так, по решению Командующего операцией Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию столкновения. Контрольные пункты работают ежедневно с 8:00 до 16:00.

В то же время ограничения происходят со стороны боевиков. В частности, напротив КПВВ «Новотроицкое» боевики пропускают только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу.

В эти дни, по данным украинских пограничников, линию столкновения пересекли 438 человек и 82 транспортных средства к временно оккупированной части Донбасса. 263 гражданина и 60 автомобилей проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

Граждане проходят контрольно-пропускные пункты на Донбассе

Фото: ГНСУ