|Экоактивисты в Риме попытались заблокировать улицу, ведущую к месту проведения саммита G20
|31.10.2021 10:25
|
В Риме климатические активисты пытались заблокировать улицу, ведущую к месту проведения саммита лидеров стран "Большой двадцатки".
Активисты устроили сидячий протест на улице Христофора Колумба
Фото: Reuters
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет итальянское агентство ANSA.
Активисты устроили сидячий протест на улице Христофора Колумба, ведущей в конгресс-центр "Нувола", где в субботу начинается встреча лидеров.
Фото: Европейская правда
Полиция вмешалась и расчистила улицу от активистов, оказывавших силовое сопротивление.
Фото: Европейская правда
После того, как центральная улица была очищена, демонстранты продолжали занимать боковую полосу, сидя или лежа на асфальте.
"Если ничего не изменится (с климатической ситуацией. – Ред.), мы заблокируем город", – восклицали активисты. Среди других их лозунгов – "Катастрофа наступает, пора действовать" и "От Рима до Глазго ваши инициативы – это проблема".
По данным министерства внутренних дел Италии, для участия в саммите мобилизовали силы безопасности в составе более 5000 полицейских и солдат, ожидается несколько демонстраций.
Саммит проводится далеко от центра города после того, как в начале этого месяца вспыхнули жесткие столкновения между протестующими и полицией из-за внедрения в Италии ковидных сертификатов.
Напомним, что Папа Римский Франциск в своем обращении накануне климатического саммита в Глазго призвал мировых лидеров принять "эффективные меры реагирования" в ответ на ситуацию с окружающей средой и дать "конкретную надежду" следующим поколениям.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира