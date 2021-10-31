НБА: "Сакраменто" Леня и "Торонто" Михайлюка снова победили Команды украинцев выиграли по третьему матчу в сезоне Фото: с общедоступного ресурса Центровый "Сакраменто" Алексей Лень провел на площадке 16 минут, набрал 4 очка, сделал 4 подбора и 2 блокшота, пишет "Укринформ". Защитник "Торонто" Святослав Михайлюк провел на площадке 6 минут, набрал 2 очка и сделал 2 перехвата. "Торонто Репторс" поднялся на 9 место турнирной таблицы Восточной конференции НБА (3 победы в 6 матчах). "Сакраменто Кингз" поднялись на 7-ю позицию на Западе НБА. Читайте также: Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $1,5 миллиона НБА: Лень не сыграет во втором матче "Сакраменто" в Орландо

"Торонто Рэпторс" подтвердил переход украинца Алексея Леня

Сезон в НБА могут завершить досрочно Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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