"Учитывая ухудшающуюся обстановку в области безопасности в Европе, мы подтверждаем, что надежный и единый ядерный альянс крайне важен"

Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, распространенном Белым домом по итогам встречи, пишет "Интерфакс-Украина".

"Учитывая ухудшающуюся обстановку в области безопасности в Европе, мы подтверждаем, что надежный и единый ядерный альянс крайне важен. В свете такой обстановки в сфере безопасности союзники должны продолжать тесные консультации по вопросам ядерного оружия и по контролю над вооружениями, особенно в рамках НАТО", - отмечается в нем.

В ней также говорится, что стороны поддерживают "укрепление стратегического партнерства НАТО и ЕС". Они считают, что оно "уникально и необходимо для безопасности" евроатлантического региона и обеих стран.

Также президенты США и Франции намерены приступить к стратегическому диалогу США и Франции в области оборонной торговли.

Согласно заявлению, лидеры Франции и США намерены усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и, в частности, вместе с международной коалицией по борьбе с террористической организацией "Исламское государство", будут продолжать оказывать давление на эту террористическую сеть во всем мире, в частности в Ираке и Сирии. .

Кроме того, стороны заявили, что Франция и США "будут работать над укреплением безопасности в сфере здравоохранения, включая усилия по прекращению пандемии COVID-19 и повышению устойчивости к будущим пандемиям", бороться с климатическим кризисом, стремиться к восстановлению мировой экономики, должны намерение активизировать сотрудничество на тему космоса.

Напомним, что президент Европейского Совета Шарль Мишель объявил, что "2022 будет годом европейской обороны", а лидеры ЕС должны противостоять широко распространенным сомнениям в том, что Европа может защитить себя в военном отношении.