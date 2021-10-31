Стреляли боевики из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов разных систем, минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия

Об этом сообщили в прессштабе операции Объединенных сил, пишет "Общественное".

Боевики открывали огонь возле Причепиловки, Зайцева, Старогнатовки, Майорска, Новотошкивского, Новоселовки, Екатериновки, Водяного, Марьинки, Станицы Луганской, Лебединского и Павлополя.

Стреляли боевики из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов разных систем, минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

Также они привлекали беспилотники, с которых сбрасывали выстрелы из гранаты ВОГ-17. А еще в Луганской области зафиксировали пролет беспилотника боевиков, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Бойцы находятся в больнице, состояние их здоровья оценивают как удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь, но не использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение. По состоянию на 7:00 30 октября нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что вопреки приобретенным в июле 2020 года договоренностям о прекращении огня на Донбассе, в регионе наблюдается усложнение ситуации.