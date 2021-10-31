|В Украине зафиксировано 26 198 новых случаев коронавируса
|31.10.2021 11:15
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и г. Киев (1455).
За минувшие сутки госпитализировано - 5 305 человек, летальных исходов - 541, поправилось - 9 449 человек
Фото: CTK Photo
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1455 случаев;
Винницкая область – 623 случая;
Волынская область – 652 случая;
Днепропетровская область – 2280 случаев;
Донецкая область – 1172 случая;
Житомирская область – 1002 случая;
Закарпатская область – 277 случаев;
Запорожская область – 1352 случая;
Ивано-Франковская область – 760 случаев;
Киевская область – 952 случая;
Кировоградская область – 199 случаев;
Луганская область – 592 случая;
Львовская область – 1880 случаев;
Николаевская область – 754 случая;
Одесская область – 1973 случая;
Полтавская область – 1078 случаев;
Ровенская область – 998 случаев;
Сумская область – 1612 случаев;
Тернопольская область – 609 случаев;
Харьковская область – 1455 случаев;
Херсонская область – 1124 случая;
Хмельницкая область – 1150 случаев;
Черкасская область – 661 случай;
Черновицкая область – 684 случая;
Черниговская область – 904 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Источник: Официальный телеграмм-канал "Коронавирус_инфо"
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