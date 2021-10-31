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В Украине зафиксировано 26 198 новых случаев коронавируса
31.10.2021 11:15
В Украине зафиксировано 26 198 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки госпитализировано - 5 305 человек, летальных исходов - 541, поправилось - 9 449 человек
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и г. Киев (1455).
В Украине зафиксировано 26 198 новых случаев коронавируса Фото: CTK Photo

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1455 случаев;

Винницкая область – 623 случая;

Волынская область – 652 случая;

Днепропетровская область – 2280 случаев;

Донецкая область – 1172 случая;

Житомирская область – 1002 случая;

Закарпатская область – 277 случаев;

Запорожская область – 1352 случая;

Ивано-Франковская область – 760 случаев;

Киевская область – 952 случая;

Кировоградская область – 199 случаев;

Луганская область – 592 случая;

Львовская область – 1880 случаев;

Николаевская область – 754 случая;

Одесская область – 1973 случая;

Полтавская область – 1078 случаев;

Ровенская область – 998 случаев;

Сумская область – 1612 случаев;

Тернопольская область – 609 случаев;

Харьковская область – 1455 случаев;

Херсонская область – 1124 случая;

Хмельницкая область – 1150 случаев;

Черкасская область – 661 ​​случай;

Черновицкая область – 684 случая;

Черниговская область – 904 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Источник: Официальный телеграмм-канал "Коронавирус_инфо"

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