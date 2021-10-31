|Меркель обеспокоена ростом заболеваемости COVID-19 и призывает немцев не быть легкомысленными
|31.10.2021 12:20
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В Германии растет число заболевших коронавирусом \ фото REUTERS
, покидающая пост канцлера Германии, обеспокоена ростом заболеваемости в стране и призвала немцев проявлять больше решимости в борьбе с коронавирусом.
Об этом она сказала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, "Немецкая волна", информирует со ссылкой на .
"Текущие показатели госпитализации и смертности вызывают у меня сильное беспокойство... Это должно беспокоить нас всех", - отметила .
По ее словам, в данный момент в обществе "вновь наблюдается некоторая легкомысленность". выразила сожаление, что в Германии все еще остаются непривитыми от двух до трех миллионов граждан в возрасте старше 60 лет.
Как отмечает издание, семидневный средний показатель распространения коронавируса в Германии вновь повысился. По сообщению Института имени Роберта Коха (RKI), в субботу, 30 октября, он составил 145,1 случая на 100 тыс. жителей. Днем ранее его значение равнялось 139,2 случая, а еще неделю назад - 100 случаев. Этот показатель указывает на количество новых случаев заражения на 100 тыс. жителей за последние семь дней и растет в течение уже двух недель.
По данным RKI, в течение последних суток было зафиксировано 21 543 новых случая заражения вирусом SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 580 663 человек, излечились - около 4 267 500 житеоей Германии. Кроме того, за последние 24 часа от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 и его последствий в стране скончались 90 пациентов. С начала пандемии в стране зафиксировано 95 696 летальных исходов, связанных с ковидом.
Именно индикатор распространения долгое время считался решающим при выборе ограничительных мер в борьбе с пандемией на федеральном и земельном уровнях. Сегодня, в связи с прогрессом в вакцинации, определяющими становятся другие показатели, в частности загруженность больниц пациентами с COVID-19. Число пациентов в реанимационных отделениях растет и по состоянию на 29 октября составило 1860 человек.
"Многие врачи и медсестры, особенно в отделениях интенсивной терапии, работают на пределе возможностей с начала пандемии. Их стойкость не безгранична", - отметил глава ведомства федерального канцлера Хельге .
Он указал, что увеличение числа непривитых и растущее количество госпитализаций больных ковидом грозит появлением ограничений на медицинское обслуживание во многих регионах.
Немецкое больничное общество (DKG) ранее предупредило о чрезмерной нагрузке на отделения интенсивной терапии, из-за чего приходится переносить операции, не требующие безотлагательного вмешательства.
"Мы находимся в критической ситуации", - подчеркнул председатель DKG Геральд Гас.