



30 жовтня глядачі шоу "Маска" побачили другий випуск проекту. На сцені виступали учасники групи Б, серед яких розсекретили одного.



У номінацію потрапили Грифон та Мухомор. Та все ж у фінальному голосуванні глядачі вирішили розсекретити Грифона. Виявилось, що під його маскою ховався відомий український футболіст та воротар футбольного клубу "Шахтар" Андрій П’ятов.



"Я дійсно ніколи не співав і не виявляв інтерес до вокалу, навіть у караоке. Це абсолютно новий для мене досвід. Але в глибині душі я мріяв потрапити в таке грандіозне шоу, тим більше з такими чудовими людьми мати можливість попрацювати з професіоналами. Ми, спортсмени, футболісти – дуже сором'язливі. Але судьба у цьому проекті допомогла мені розкритися", - зізнався Андрій П'ятов.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

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