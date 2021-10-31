Группа ученых из Федерального института технологий в Цюрихе выяснила, что воздействие зеленого чая на организм намного сложнее, чем считалось ранее. Результаты исследований были опубликованы в журнале Aging, сообщает .

Как известно, напиток содержит катехины, замедляющие процессы старения. Считалось, что эти вещества – антиоксиданты, которые предотвращают окислительный стресс в организме, вызванный свободными радикалами кислорода. Тем самым они помогают избежать повреждения клеток или ДНК, информирует со ссылкой на

Однако опыты на нематодных червях C. elegans показали, что полифенолы зеленого чая не подавляют окислительный стресс, а способствуют ему.

"Это скорее не антиоксиданты, а прооксиданты, которые улучшают способность организма защищаться, подобно вакцине", – объяснил Майкл Ристоу, профессор и руководитель исследовательской группы.

Авторы работы отметили, что краткосрочный всплеск окислительного стресса позволяет организму приспособиться к этому вредному процессу и усилить защитные возможности клеток.

Эксперименты подтвердили, что катехины продлевали жизнь и улучшали физическую форму подопытных нематод.

Ристоу рекомендовал пить именно зеленый чай: в черном из-за ферментации полезные прооксиданты разрушаются.

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