



Відома українська співачка Ніна Матвієнко рідко ділиться деталями свого позамузичного життя. Проте артистка стала героїнею проекту "Позаочі", де розкрила свій секрет.



У інтерв’ю Ніна Митрофанівна зізналась, що не живе разом з чоловіком. У шлюбі з Петром Гончарем вони 50 років, однак у їхніх відносинах складний період. Тепер співачка живе зі своєю донькою Тонею та її чоловіком Арсеном Мірзояном, а Петро - на дачі.



"Я попросила чоловіка, щоб він мене покинув. Він вважав, що у нього є ще своє життя, яке він обрав. Не було ні скандалу, нічого. Було розуміння, що від нього вже ніякого толку в будинку. Я сказала йому: „Іди собі, живи на дачі. Малюй. Скажи людям, що я погана чи ще щось. Говори про мене, що хочеш“. І всі кажуть тепер, що він мене кинув", - зізналась вона.



Також артистка зізналась, що вона більше не хотіла забезпечувати сім’ю та тягнути її на собі.



"Я все життя була, як чоловік, забезпечувала сім'ю. Так навіщо воно мені на старість? У нього ніколи не було грошей. Ми жили на одну мою зарплату до 60 років. Але це була не його провина. Його батько був українським патріотом, збирав ікони, хоча в той самий час був комуністом, у нього забрали партійний квиток і потім, куди б мій чоловік не йшов, дивилися досьє: по суті, синові далі не було дороги через те, що сталося з батьком. Але це ніколи не впливало на наші стосунки, я не говорила, що чоловік повинен принести щось у будинок чи заробити. Повірте, такого ніколи в нас не було! Я думала, що щастя — це лише чоловік та діти. Але чоловік — це коли ви поєднуєте свою роботу, коли він може тебе замінити. А він декілька разів дуже підводив мене. У мені всередині щось обривалося. Якось діти хворіли, а мені треба було йти на концерт ідеологів. Я йду на репетицію, а чоловік мене наздоганяє і каже: „Я не сидітиму з дітьми. Вони хворіють, ти сиди з ними сама“. Через те, що я не прийшла на той концерт, 16 років була невиїзною за кордон", — розповіла артистка.





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