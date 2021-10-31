|"Маскарад-2": хто ховався у костюмах Лускунчика та Нептуна
|31.10.2021 14:40
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30 жовтня на телеканалі 1+1 відбулась прем’єра нового випуску шоу "Маскарад". Глядачі та судді побачили нових персонажів та зустріли вже знайомих з минулих ефірів.
У ліпсінк батлі змагались Юлія Саніна та Володимир Дантес. Вони постали у образі гурту Maneskin. Перемогу здобула Саніна та команда Юрія Ткача обирала кого ж розсекречувати.
Цього тижня розсекретили двох персонажів, якими стали Лускунчик та Нептун.
Лускунчик виконав популярні хіти на сцені, чим заплутав суддей. Виявилось, що під його костюмом ховався Володимир Горянський.
Нептуна назвали Богом акробатики на шоу. Ним виявився хореограф Дмитро Дікусар. Команда Ткача підозрювала, що там Олексій Суровцев та не вгадала.
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