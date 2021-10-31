|В Мексике нашли каноэ майя периода расцвета их цивилизации
|31.10.2021 14:55
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На полуострове Юкатан в Мексике обнаружили деревянное каноэ. Его возраст, вероятно, составляет более 1000 лет и хорошо сохранился.
Древнее каноэ нашли во время работ, связанных со строительством новой железнодорожной туристической линии "Поезд мая"
Фото иллюстративный: c.Xcaret
Об этом говорится в публикации BBC.
Уникальную находку сделали археологи на севере полуострова близко руин древнего города Чичен-Ица, являвшегося политическим и культурным центром мая.
Древнее каноэ нашли во время работ, связанных со строительством новой железнодорожной туристической линии "Поезд мая".
Каноэ обнаружили в пресноводном водоеме – сеноте, оно было полностью погружено в воду, но прекрасно сохранилось.
По данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), длина каноэ – 1,6 м, ширина – 80 см. Вероятно, его использовали как емкость для воды. Также его могли использовать для хранения подношений во время ритуальных церемоний.
Специалисты INAH говорят, что это первое полностью сохранившееся 1000-летнее каноэ, которое нашли на территории, где происходило развитие цивилизации народов мая. По словам мексиканских ученых, точный возраст каноэ и его тип им помогут определить коллеги из Сорбонны.
Ученые также создадут 3D-модель каноэ. По их словам это поможет ускорить процесс дальнейшего изучения находки.
Пока каноэ датируют примерно 830-950 гг нашей эры, то есть оно, вероятно, относится к позднему периоду расцвета цивилизации мая.
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