Microsoft же превзошла ожидания доходов в первом квартале финансового года, которые выросли примерно на 22% в годовом исчислении. Это был самый быстрый рост с 2018 года

Об этом сообщает CNBC, об этом стало известно из данных торгов.

К моменту закрытия рынка, рыночная капитализация Microsoft составляла около 2,49 триллиона долларов, а Apple - около 2,46 триллиона долларов. В свою очередь акции Microsoft выросли более чем на 48% с начала года, акции Apple выросли почти на 13%.

Накануне в четверг Apple сообщила, что выручка в четвертом финансовом квартале компании не достигла ожиданий Уолл-стрит из-за ограничений в цепи поставок. Генеральный директор Тим Кук сообщил изданию, что недостаток выручки оценивается в 6 миллиардов долларов, но он ожидает ухудшения цепи поставок в декабрьском квартале.

Продажи iPhone выросли на 47% в годовом исчислении, но также не оправдали ожиданий аналитиков. Четвертый квартал компании включал в себя продажи iPhone 13 только за несколько дней.

Microsoft же превзошла ожидания доходов в первом квартале финансового года, которые выросли примерно на 22% в годовом исчислении. Это был самый быстрый рост с 2018 года.

Как сообщал Укринформ, ранее сообщалось, что Microsoft почти догнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний, отставая от конкурента менее чем на $60 миллиардов.

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