|В Австралии научились делать COVID-прививку пластырем
|31.10.2021 15:25
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Это может быть очень полезным для глобальных усилий по развертыванию вакцинирования, особенно в развивающихся странах с недостаточным количеством медиков и оборудования для охлаждения вакцин.
Это может быть очень полезным для глобальных усилий по развертыванию вакцинирования, особенно в развивающихся странах с недостаточным количеством медиков и оборудования для охлаждения вакцин.
Фото: Ukrinform
Об этом пишет Синьхуа.
"Изобретение, опубликованное в журнале Science Advances, использует "пластырь с микрочипами высокой плотности", который после нанесения на кожу, запускает тысячи микроскопических реакций", - говорится в материале.
По словам ведущего исследователя проекта Дэвида Мюллера, испытания COVID-пластыра на мышах продемонстрировали "лучшую и более быструю иммунную реакцию". Ученым также удалось нейтрализовать многочисленные штаммы вируса, включая британский и южноафриканский. "Впрочем, главный потенциал технологии заключается в ее возможности обеспечить самостоятельную вакцинацию одной дозой и способности сохраняться при широкой амплитуде температур", - утверждает Синьхуа.
Данные исследования показывают, что нанесенная на пластырь вакцина остается стабильной не менее 30 дней при температуре 25 градусов и неделю при температуре 40 градусов. "Это может быть очень полезно для глобальных усилий по развертыванию вакцинирования, особенно в развивающихся странах, с недостаточным количеством медиков и оборудования для охлаждения вакцин", - отмечает агентство.
Используемая в этих пластырях разработка может послужить и для борьбы с полиомиелитом, гриппом и другими заболеваниями.
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