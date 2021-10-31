По состоянию на 12:00 явка избирателей на довыборах в Верховную Раду в округе №197 составила 12,32%, а в округе №184 – 11,94%, что примерно в два раза меньше, чем на выборах в 2021 году.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия. Добвыборы в верховную Раду в Украине проходят на округах №197 в Черкасской области и №184 в Херсонской области.

«Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей по состоянию на 12.00 составила: в округе № 184 – 23,5%, а в округе № 197 – 22,34%», – сказано в сообщении.

Явка избирателей по состоянию на 12:00

Напомним, ЦИК назначила промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября в связи с тем, что депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

Ранее Власти писали, что в Харькове в воскресенье, 31 октября, стартовали выборы городского головы вместо умершего год назад Геннадия Кернеса.

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