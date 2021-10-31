



Українська співачка Євгенія Власова минулого тижня, у 8 ефірі покинула шоу "Танці з зірками". Після вильоту з проекту зірка вразила усіх новиною.



Артистка розповіла, що у останньому випуску виступала з коронавірусом. Про це стало відомо з заяв у Інстаграм Євгенії. Вона зізналась, що підхопила хворобу та навіть, якби пройшла далі, то у 9 випуску б не виступила.



Вона не знає у якій формі у неї проявляється хвороба, проте розповіла про симптоми.



"Не знаю, в якій формі він у мене. Сподіваюся, не дуже у важкій, бо поки що я ще ходжу, щось роблю. Втратила нюх, смак. Найстрашніше, що стрес не можу заїсти. Нічого не відчуваєш. Це жахливо", – зізналась Євгенія Власова.



Також зірка розповіла, що виступила на шоу вже з коронавірусом, однак там усім було байдуже на її самопочуття.



"Зізнаюся чесно, це було дуже непросто, але ми впоралися. Танці з зірками — це те місце, де нікого не цікавить, як ти почуваєшся. Вони знали, що в мене якийсь вірус. Але скажуть, що потрібно робити свою справу, раз ти підписала договор. Я зробила свою справу. Це не дуже приємна для мене історія", – поділилась співачка.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Evgeniya Vlasova (@eygeniavlasova)

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