|"МастерШеф-11" 11 випуск: учасники стали шпигунами та захищали свої страви
|31.10.2021 17:00
|
30 жовтня, о 22:00 на телеканалі СТБ відбулась прем’єра 11 випуску шоу "МастерШеф-11". Учасники продовжують свою боротьбу за перемогу проекті.
Перший конкурс став командним. Богдан став капітаном синіх, а Максим - червоних. У ньому учасники стали шпигунами та мали стежити за своїми суперниками. Їм необхідно було приготувати дві страви: першу озвучили їм судді, а другу необхідно було роздобути у суперників.
Команда червоних програла та Євген і Дмитро отримали чорні фартухи.
У другому конкурсі капітаном червоної команди став Богдан, а синьої - Саша. Їм необхідно було приготувати обід з п’яти страв для лицарів круглого столу. Також учасникам необхідно було готувати їжу та оборонятись від нападів суперників.
Червоні пограли та Богдан і Світлана одягли чорні фартухи.
На битві чорних змагалось 4 учасників. Та найгірше свою роботу виконав Дмитро та покинув шоу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями