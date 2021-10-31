Погода, Новости, загрузка...
В королевстве Тонга зафиксировали первый случай заболевания COVID-19
31.10.2021 17:10
В королевстве Тонга зафиксировали первый случай заболевания COVID-19 По теме:

В королевстве Тонга — тихоокеанском островном государстве в Полинезии, зафиксирован первый с начала пандемии случай заболевания коронавирусом.

Как  Report со  на BBC, инфекция была выявлена у ранее вакцинированного человека, прибывшего на самолете из Новой Зеландии, информирует  со ссылкой на .

По данным властей, около 30% населения островного государства, составляющего 105,6 тыс. человек, на данный момент уже прошло вакцинацию. 

После появления информации о первом случае COVID-19 на Тонга тысячи местных жителей ринулись в медицинские центры, чтобы привиться.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Комментарии   

 
0 #1 юбьтим 01.01.2015 22:32
с новым годом.новососы :£$%& :£$%& :£$%&
Цитировать
 