По данным ЦИК, во втором туре муниципальных выборов 30 октября 2021 г. выборы мэра в Тбилиси выиграла "Грузинская мечта"

Об этом сообщает Грузия Online.

По предварительным данным ЦИК Грузии, в 14 самоуправляющихся общинах победили кандидаты от партии "Грузинская мечта", а в одной общине - Цаленджиха победил кандидат от оппозиционного "Единого национального движения".

По данным ЦИК, во втором туре муниципальных выборов 30 октября 2021 выборы мэра в Тбилиси выиграла "Грузинская мечта".

В частности, в Центральную избирательную комиссию в настоящее время поступили итоговые протоколы от 768 из 769 избирательных участков столицы Грузии, согласно которым, во втором туре выборов мэра победил кандидат от партии власти Каха Каладзе. Каладзе получил 55,60% голосов, а кандидат от "Единого национального движения" Никанор Мелия – 44,39%.

Как сообщалось, в Грузии 30 октября прошел второй тур выборов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане выбирали депутатов городского и районного собрания, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городское и районное собрание в Грузии комплектуется по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Всего в выборах участвовало 43 партии. По данным ЦИК, явка составила 51,92%.

Правящая партия "Грузинская мечта" победила на муниципальных выборах в Грузии с 46,69% ​​голосов по пропорциональным спискам – партию власти поддержали почти 823 тысячи граждан.

30 октября в 20 из 64 муниципалитетов состоялся второй тур выборов мэров, поскольку ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер. Доизбирался мэр и в пяти крупнейших городах Грузии - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

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