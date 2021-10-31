|"МастерШеф-11": хто покинув шоу у 11 випуску
|31.10.2021 17:40
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У 11 випуску шоу "МастерШеф-11" учасники змагались у командах та демонстрували свої вміння.
У битві чорних зустрілись 4 учасників - Євген, Дмитро, Богдан та Світлана. Перед ними була умова: готувати менше страв, які є складними або легкі, але більше.
Були різні ряди: останній з синьою позначкою - 5 страв, але легких; ряд з зеленою позначкою - 4 страви, але складніших; жовтий ряд - три страви; перший ряд - дві страви.
Найгірше показав себе Дмитро Діхтяр, тому покинув шоу.
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