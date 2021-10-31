В этом году Ивану Залужному исполнилось 103 года / фото УНИАН, Александр Прилепа

Сегодня утром умер известный запорожский ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы, капитан 1-го ранга Военно-морских сил СССР .

Его жизнь оборвалась в возрасте 103 года, сообщает , информирует со ссылкой на .

"Запорожская областная государственная власть с грустью восприняла известие о смерти легенды нашего времени с героическим жизненным путем, который был примером мужества и патриотизма для только нынешнего поколения украинцев... Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям", - говорится в сообщении.

Дата и место прощания с ветераном пока неизвестны.Иван Залужный пережил Голодомор 1932-1933 годов. После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод им. Энгельса (нынешний кабельный) в Запорожье, где в секретном цехе производил детали снарядов. В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. С началом войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград. Прошел не только всю войну, но еще и японскую кампанию. Дослужился до капитана I ранга. После войны продолжил службу в армии.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденом "За мужество" III степени, медалями "Защитнику Отечества" и юбилейной медалью "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", двумя орденами Красного знамени, орденом Красной звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги", Почетным знаком комитета ветеранов за активное патриотическое воспитание молодежи и другими наградами.

Он также был дедушкой бойца АТО Ивана Гутника-Залужного, погибшего в 2014 году, защищая украинские земли от российских войск. Единственный внук Залужного погиб под Амвросиевкой Донецкой области, спасая в бою 50 собратьев. "Для запорожского защитника подвиги и победитель деда стали примером в жизни и предметом гордости", - отметили в Запорожской .

Как пишет , Залужный активно поддерживал местных АТОвцев, общался с представителями воинской части, где служил его внук.

Вместе со стрелком УПА Степаном Петрашем в 2017 году Иван Залужный стал лицом информационной кампании ко Дню памяти и примирения, созданной Украинским институтом национальной памяти (УИНП).















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