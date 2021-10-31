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Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей в США
31.10.2021 18:35
Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей в США
В частности, под этот отзыв попали 194546 автомобилей Volvo V70 и XC70 2001-2007 года выпуска, а также автомобили Volvo V70 и Volvo XC70, выпущенные с 2000 по 2007 год.
Автопроизводитель Volvo отзывает в США почти 200 тысяч автомобилей 2001-2007 модельных лет из-за проблем с подушками безопасности.
Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей в США Фото: Reuters

Об этом пишет Autonews.

"В частности, под этот отзыв попали 194 546 автомобилей Volvo V70 и XC70 2001-2007 года выпуска, а также автомобили Volvo V70 и Volvo XC70, выпущенные с 2000 по 2007 год", - говорится в сообщении

Издание сообщает, что при срабатывании боковой подушки безопасности водителя может произойти взрыв, в результате чего у водителя могут улететь металлические обломки. По официальным данным, из-за этого дефекта погиб один человек.

Коснется ли этот отзыв другие страны – пока не сообщается. Речь идет только о Северной Америке.

Напомним, в ноябре 2020 года шведский автогигант объявил об отзыве 54 000 седанов S60 и S80 2001-2003 модельных лет. У них тоже оказался проблемный инфлятор.

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