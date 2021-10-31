



Український співак Дзідзьо дуже рідко розповідає про своє особисте життя. Однак його розлучення з дружиною Ярославою стало причиною для багатьох нових чуток про артиста.



Зокрема є багато розмов про те, що між Дзідзьо та Олею Цибульською роман. У новому інтерв’ю він прокоментував ці чутки. Артист спростував їх та зізнався, що між ними тільки робочі стосунки.



"Я взагалі не цікавлюся, як це відбувається. Оля для мене професійна людина, яка дуже багато пройшла. Вона створювала сама себе – була радіоведучою, ведучою, вона багато працює", – додав він.



Також співак розповів, що їхні спільні пісні "Киця" та "Чекаю. Цьом" не є автобіографічними та не про їхні відносини.





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