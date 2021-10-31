Об этом сообщает пресс-служба NASA.

С конца 25 октября до середины утра 26 октября активная область на левой стороне Солнца мерцала серией небольших вспышек и лепестковидных извержений солнечного вещества.

Тем временем на Солнце были более активные области в его нижнем центре, прямо обращенном к Земле. 28 октября крупнейшая из них выпустила значительную вспышку, пик которой пришелся на 11:35 по восточному поясному времени. Эта вспышка была классифицирована как вспышка класса X1. X-класс обозначает самые интенсивные вспышки. X2 вдвое интенсивнее X1, X3 интенсивнее втрое и так далее. Вспышки класса X10 и выше считаются очень интенсивными.

Это была вторая вспышка X-класса в 25-м солнечном цикле, которая началась в декабре 2019 года, говорят в космическом агентстве. Новый солнечный цикл наступает примерно каждые 11 лет. В течение каждого цикла Солнце переходит от относительно спокойного состояния к активному и бурному, а затем снова к спокойному; на пике, известном как солнечный максимум, магнитные полюса Солнца меняются кое-где.

Напомним: солнечные вспышки – это мощные всплески излучения. Они включают все слои солнечной атмосферы: фотосферу, хромосферу и корону Солнца. Продолжительность импульсной фазы солнечных вспышек обычно не превышает нескольких минут, а количество высвобождаемой энергии за это время может достигать миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Вредное излучение от вспышки не может проходить через атмосферу Земли и физически влиять на людей, однако, когда оно довольно интенсивно, оно может нарушить атмосферу в слое, где распространяются сигналы GPS и связи.

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