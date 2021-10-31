|Британия выделит почти 70 млн долларов помощь Афганистану
|31.10.2021 19:15
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Правительство Великобритании выделит 50 млн. фунтов стерлингов (более 68 млн. долларов) на оказание гуманитарной помощи Афганистану. Финансовая помощь пойдет на доставку продуктов, материалов для строительства жилья и лекарства в зимний период в Афганистане и поддержит более широкие гуманитарные мероприятия ООН.
2,5 млн афганцев, большинство из которых составляют женщины и девочки, получат срочную гуманитарную помощь, которая поможет спасти их жизнь, благодаря финансированию в размере 50 млн фунтов стерлингов, объявленном сегодня премьер-министром
Фото: aa.com.tr
Об этом сообщает пресс-служба премьера Великобритании.
"2,5 млн афганцев, большинство из которых составляют женщины и девочки, получат срочную гуманитарную помощь, которая поможет спасти их жизнь благодаря финансированию в размере 50 млн фунтов стерлингов, объявленном сегодня премьер-министром", - говорится в заявлении.
Финансирование станет частью пакета помощи в размере 286 млн. фунтов, заявленных Джонсоном в сентябре. Оно будет направлено через организации ООН и Международный Комитет Красного Креста.
"Два месяца назад НАТО вывела свои последние силы из Афганистана после самой масштабной эвакуационной кампании в истории Альянса, спасшей огромное количество жизней. На нас сегодня лежит ответственность защитить народ Афганистана, подвергающийся наибольшему риску со стороны "Талибана", особенно женщин и девочек", – заявил премьер Борис Джонсон.
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