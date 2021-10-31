2,5 млн афганцев, большинство из которых составляют женщины и девочки, получат срочную гуманитарную помощь, которая поможет спасти их жизнь, благодаря финансированию в размере 50 млн фунтов стерлингов, объявленном сегодня премьер-министром

Об этом сообщает пресс-служба премьера Великобритании.

"2,5 млн афганцев, большинство из которых составляют женщины и девочки, получат срочную гуманитарную помощь, которая поможет спасти их жизнь благодаря финансированию в размере 50 млн фунтов стерлингов, объявленном сегодня премьер-министром", - говорится в заявлении.

Финансирование станет частью пакета помощи в размере 286 млн. фунтов, заявленных Джонсоном в сентябре. Оно будет направлено через организации ООН и Международный Комитет Красного Креста.

"Два месяца назад НАТО вывела свои последние силы из Афганистана после самой масштабной эвакуационной кампании в истории Альянса, спасшей огромное количество жизней. На нас сегодня лежит ответственность защитить народ Афганистана, подвергающийся наибольшему риску со стороны "Талибана", особенно женщин и девочек", – заявил премьер Борис Джонсон.

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