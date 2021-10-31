Это были выборы на фоне тотального насилия… Борьба не закончилась вчера и естественно никто не собирается сдаваться, по нашему глубокому убеждению, ни один гражданин Грузии, смотря на все, что произошло вчера, не собирается к этому привыкать и собирается бороться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал "Рустави-2".

Мелия, проигравший на выборах мэра Тбилиси кандидату от правящей партии Каси Каладзе, заявил, что на митинге будут сделаны заявления о дальнейших действиях оппозиционных сил.

"Это были выборы на фоне тотального насилия… Борьба не закончилась вчера и естественно никто не собирается сдаваться, по нашему глубокому убеждению, ни один гражданин Грузии, смотря на все, что произошло вчера, не собирается к этому привыкать и собирается бороться", - сказал Мелия. .

Он призвал жителей Тбилиси прийти на проспект Руставели в 19.00

Оппозиция не признает результаты выборов и считает, что они были сфальсифицированы властями.

Напомним, по данным ЦИК, во втором туре местных выборов в Грузии кандидаты правящей партии "Грузинская мечта" победили в пяти самоуправляющихся городах, а также в 14 самоуправляющихся общинах.

По результатам голосования первого тура 2 октября правящая партия победила движение Саакашвили, набрав более 46% голосов.

Эти выборы рассматриваются как референдум о доверии правящей партии "Грузинская мечта" и проходят на фоне прибытия бывшего президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили и его задержания и заключения.

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