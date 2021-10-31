|Экс-тренера Динамо не пустили на матч команды Малиновского из-за прививки "Спутником V"
|31.10.2021 22:10
|
Юрий / фото УНИАН
Бывший учитель киевского "" Юрий решил посетить Италию.
74-летний российский специалист хотел посмотреть вживую матч "Аталанты" с "Лацио", Семину этот поединок был интересен тем, что он рассчитывал увидеть вживую игру своего соотечественника и воспитанника Алексея Миранчука, информирует со ссылкой на .
Но вход на матч Серии А Семину запретили из-за вакцинации российским препаратом "Спутник V", который в ЕС не признают.
"Приехал на матч "Аталанта" - "Лацио". На игру не попал, поскольку без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь, на "" - "Зенит" с прививкой "Спутником" проблем не будет", - написал в своем Instagram.
Последним местом работы Семина был "Ростов", где его уволили в текущем сезоне.
Юрий Семин: карьера в ""
Поделитесь статьей с друзьями