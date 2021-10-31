|В России убийца снял комнату и сбросил дочерей хозяйки с 8 этажа
|31.10.2021 23:10
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В России мужчина на почве конфликта жестоко убил двоих детей женщины, у которой снимал квартиру.
Об этом Telegram-канал SHOT, информирует со ссылкой на .
Девочек 9 и 14 лет с многочисленными травмами возле жилого дома в городе Кызыл (республика Тува) обнаружили прохожие - младшая скончалась до приезда скорой помощи, а старшая - умерла уже в больнице.
Полицейские задержали подозреваемого - им оказался 23-летний ранее судимый Очур Санчат. Он снимал комнату в квартире, где девочки жили с матерью и 9-летней сестрой - ее мужчина не тронул, потому что она спала.
Их мать работала в кафе по ночам. В ночь на 31 октября у убийцы возник конфликт с детьми, которые якобы стали шуметь.
"Неадекват пришёл в ярость и скинул обеих девочек с балкона восьмого этажа", - говорится в сообщении.
В отношении убийцы возбудили уголовное дело.
"Ход и результаты расследования уголовного дела, а также организованная проверка прокуратурой республики поставлены на особый контроль", - заявили в прокуратуре Тувы.