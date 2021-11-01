Вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизни / фото REUTERS

Реанимации всех госпитальных баз Черновцов, где , загружены на 100%.

Об этом сообщила в Черновицкая облгосадминистрация по результатам проведенного 31 октября заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, информирует со ссылкой на .

"За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это очень большая цифра", - говорится в сообщении.

Гражданам напомнили, что вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизни.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 30 октября, коронавирусной болезни COVID-19. Умерли от осложнений болезни 336 человек.

В течение субботы в Украине 177 тыс. 765 человек вакцинированы от COVID-19. Первую дозу получили 133251 человек, а вторую – 44514. Таким образом, с начала вакцинальной кампании привиты 10 млн 156 тыс. 229 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 421 тыс. 546. Всего сделано 17 млн 577 тыс. 773 прививок.

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