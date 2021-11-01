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Катерина Кухар розповіла, чи справді вагітна
01.11.2021 09:40
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Минулого тижня у ефірі шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар заінтригувала заявою, що при надії. Фанати очікували новин про вагітності зірки, однак вона не спішила їх давати.

Та у новому випуску проекту Катерина відверто прокоментувала свої слова. Вона зізналась, що дійсно при надії, але дитини не чекає. Її надія є творча та стосується її роботи.

"Увесь тиждень мені ставлять одне і теж запитання: "Чи дійсно я при надії?". Так, я дійсно при надії. Проте, при творчій. Наші проєкти – це наші діти. Потім вони з’являються на світ. Міжнародний фестиваль "Серж Лифар де ля данс" саме такий", - поділилась суддя проєкту.

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