|В Киеве накануне "красной" зоны желающие привиться подрались в очереди на вакцинацию от COVID-19. ВИДЕО
|01.11.2021 09:50
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В желающие привиться подрались / скриншот
Накануне "красной" зоны жители стали сходить с ума из-за желания привиться от коронавируса и обойти ограничения. В очередях на вакцинацию даже происходили драки.
Соответствующее видео обнародовали в соцсетях, информирует со ссылкой на .
"За несколько часов до введения красной зоны люди в центрах вакцинации обезумели", - говорится в сообщении.
На обнародованных кадрах видно, что у входа в центр вакцинации собралась большая толпа жителей , которые хотели получить прививку от COVID-19.
При этом часть людей столпилась возле двух мужчин на полу, которое дрались. Кроме того, рядом две женщины хватали друг друга за волосы и толкались.
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