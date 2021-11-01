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Катя Осадча полетіла у Берлін (ФОТО)
01.11.2021 10:00
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Катя Осадча активно показує моменти свого життя у соціальних мережах. Фанати з нетерпінням чекають новин від зірки.

У своєму Інстаграм вона опублікувала нові кадри. Катя вирушила у поїздку в Німеччину, а саме у Берлін. На фото зірка позувала на вулицях столиці.

У кадрі зірка постала у джинсах, синій кофтинці та чорній куртці. Лук вона доповнила зручним білим взуттям та сонцезахисними окулярами. Своє волосся вона зібрала у низький хвіст.

Осадча каталась на велосипеді та відвідала відомі місця Берліну.

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Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)


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