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Нарушение менструального цикла - причины и лечение сбоя месячных
01.11.2021 10:15
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Нарушение менструального цикла - причины и лечение сбоя месячных

Как лечат нарушение менструального цикла и почему его нужно лечить.
/> Фото: из свободного доступа
остановка “критических дней” является одним из распространенных поводов посещения гинеколога. Это может быть вызвано как беременностью, так и заболеваниями репродуктивной системы. При нормальном цикле 21-35 дней, остановка в неделю — это вариант нормы. Однако, если характер, обильность и продолжительность месячных поменялись, — пришло время сходить к доктору в Медицинский центр R+ https://rplus.com.ua/doctors/.

 

Почему задерживаются месячные?

Самые часто встречающиеся причины сбоя в цикле условно делятся на три вида:

  1. Связанные с физиологией — резкая смена климатических условий, жесткие диеты, стресс.
  2. Обусловленные патологическими процессами в организме — недуги и инфекции половых органов, гормональные сбои, сопутствующие заболевания.
  3. Вызванные приемом лекарственных средств — гормонов, глюкокортикостероидов, антикоагулянтов.

Менструальные проблемы могут свидетельствовать не только о болезни. У женщин, достигших 40 лет, это могут быть первые маркеры приближающейся менопаузы. Из-за естественного снижения количества яйцеклеток, имеют место циклы без овуляции. Однако, нарушения цикла в этом возрасте могут указывать и на серьезные вопросы с системой репродукции.

остановка и нерегулярные менструации у девушек-подростков также не редкость, из-за гормональной перестройки организма. Но, не стоит исключать генетические патологии и даже раннюю беременность.

Сбой месячных — это следствие, а принимать меры нужно против болезни или причины, его вызвавшей. Лишь специалист после сбора анамнеза и диагностики сможет выписать подходящую терапию.

Особенности классификации и симптоматика нарушений цикла

Разновидности проблем с месячным циклом:

  1. Дисменорея характеризуется сильными болями внизу живота
  2. Гиперменорея — слишком обильные месячные.
  3. Меноррагия длится до недели, очень обильна и с болевыми ощущениями.
  4. Полименорея — очень короткий цикл (меньше 21 дня) с длительным течением.
  5. Олигоменорея — маленькая длительность, только 1-2 дня.
  6. Опсоменорея — когда месячные идут раз в пару месяцев.
  7. Гипоменорее отличительный малый объем кровянистых выделений.

Какие же симптомы наблюдаются:

  • тянущие ощущения внизу живота и в районе поясницы;
  • хроническая усталость и раздражительность;
  • резкие скачки массы тела;
  • интенсивные головные боли (мигрени).

Многие пациентки отмечают весенние сбои в цикле. Врачи связывают это со сменой сезонов, снижением иммунитета и авитаминозом.

Как диагностировать и лечить сбои менструации?

Если женщина заметила странности с циклом нужно идти к врачу. Кроме осмотра, специалист может рекомендовать:

  • мазки на микрофлору;
  • анализы на ЗППП;
  • анализ биохимии крови;
  • кольпоскопию и гистероскопию;
  • УЗИ брюшной полости и груди.

Иногда, нужно посетить эндокринолога. На основе собранных данных формируется протокол лечения:

  • медикаментами, чтобы купировать воспалительные процессы и излечить половые инфекции;
  • гормонотерапией — для коррекции гормонального фона;
  • операцией — когда обнаружены новообразования;
  • стимуляцией иммунитета через приема витаминов, посильной физической нагрузки, правильного питания.

Врачи Центра R+ не рекомендуют заниматься самолечением. Детские и взрослые гинекологи с большим опытом установят причину и назначат адекватную терапию.

А как насчет профилактики нарушений?

Мониторинг состояния здоровья, в том числе, репродуктивного, — главная задача женского пола.

Рекомендации, в качестве профилактических мероприятий сбоя цикла:

  • нет вредным привычкам;
  • здоровый образ жизни;
  • спорт без нагрузок;
  • правильное и сбалансированное питание;
  • избегать стрессов;
  • не переохлаждаться;
  • использовать презервативы;
  • нет случайным половым связям;
  • довольно спать.

Календарь менструации в гаджетах — полезный инструмент контроля за циклом месячных. Таким образом можно отследить нерегулярность, необычный характер, непривычную длительность и тревожащие симптомы.

Также, каждая женщина должна ходить к гинекологу ежегодно, даже если нет жалоб, в целях профилактики. Вовремя обнаруженная дисфункция в R+ излечивается намного быстрее, не приводит к осложнениям и прочим неприятностям.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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