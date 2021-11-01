|Нарушение менструального цикла - причины и лечение сбоя месячных
|01.11.2021 10:15
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Нарушение менструального цикла - причины и лечение сбоя месячных
/> Фото: из свободного доступа
остановка “критических дней” является одним из распространенных поводов посещения гинеколога. Это может быть вызвано как беременностью, так и заболеваниями репродуктивной системы. При нормальном цикле 21-35 дней, остановка в неделю — это вариант нормы. Однако, если характер, обильность и продолжительность месячных поменялись, — пришло время сходить к доктору в Медицинский центр R+ https://rplus.com.ua/doctors/.
Почему задерживаются месячные?
Самые часто встречающиеся причины сбоя в цикле условно делятся на три вида:
Менструальные проблемы могут свидетельствовать не только о болезни. У женщин, достигших 40 лет, это могут быть первые маркеры приближающейся менопаузы. Из-за естественного снижения количества яйцеклеток, имеют место циклы без овуляции. Однако, нарушения цикла в этом возрасте могут указывать и на серьезные вопросы с системой репродукции.
остановка и нерегулярные менструации у девушек-подростков также не редкость, из-за гормональной перестройки организма. Но, не стоит исключать генетические патологии и даже раннюю беременность.
Сбой месячных — это следствие, а принимать меры нужно против болезни или причины, его вызвавшей. Лишь специалист после сбора анамнеза и диагностики сможет выписать подходящую терапию.
Особенности классификации и симптоматика нарушений цикла
Разновидности проблем с месячным циклом:
Какие же симптомы наблюдаются:
Многие пациентки отмечают весенние сбои в цикле. Врачи связывают это со сменой сезонов, снижением иммунитета и авитаминозом.
Как диагностировать и лечить сбои менструации?
Если женщина заметила странности с циклом нужно идти к врачу. Кроме осмотра, специалист может рекомендовать:
Иногда, нужно посетить эндокринолога. На основе собранных данных формируется протокол лечения:
Врачи Центра R+ не рекомендуют заниматься самолечением. Детские и взрослые гинекологи с большим опытом установят причину и назначат адекватную терапию.
А как насчет профилактики нарушений?
Мониторинг состояния здоровья, в том числе, репродуктивного, — главная задача женского пола.
Рекомендации, в качестве профилактических мероприятий сбоя цикла:
Календарь менструации в гаджетах — полезный инструмент контроля за циклом месячных. Таким образом можно отследить нерегулярность, необычный характер, непривычную длительность и тревожащие симптомы.
Также, каждая женщина должна ходить к гинекологу ежегодно, даже если нет жалоб, в целях профилактики. Вовремя обнаруженная дисфункция в R+ излечивается намного быстрее, не приводит к осложнениям и прочим неприятностям.