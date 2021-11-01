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Олександра Заріцька зізналась, що схудла на 20 кілограмів
01.11.2021 11:00
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Олександра Заріцька під час своєю участі у шоу "Танці з зірками" активно худне. Зірка змінює свою фігуру та ділиться результатами.

У новому ефірі артистка розповіла, що втратила 20 кілограмів. Вона зізналась, що ця вага їй дуже заважала і форма, у якій Олександра зараз їй луже подобається.

Результати свого схуднення Заріцька показала вже у новому випуску. Вона одягла ніжну сукню, яка підкреслила її талію. Фанати вражені фігурою зірки та пишуть їй компліменти.

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