



Олександра Заріцька під час своєю участі у шоу "Танці з зірками" активно худне. Зірка змінює свою фігуру та ділиться результатами.



У новому ефірі артистка розповіла, що втратила 20 кілограмів. Вона зізналась, що ця вага їй дуже заважала і форма, у якій Олександра зараз їй луже подобається.



Результати свого схуднення Заріцька показала вже у новому випуску. Вона одягла ніжну сукню, яка підкреслила її талію. Фанати вражені фігурою зірки та пишуть їй компліменти.



