



У неділю, 31 жовтня на телеканалі 1+1 відбувся дев’ятий прямий ефір шоу "Танці з зірками". Випуск був присвячений хітам гурту Океан Ельзи, тому пари танцювали саме під їхні пісні.



Вечір розпочався з виконання хором композиції "Вставай" та наприкінці пісні до колективу приєднався соліст колективу Святослав Вакарчук. Учасники шоу виконали пасадобль під пісню. Наступні треки співак не виконував, а спостерігав за шоу за столиком у глядацькому залі.







Ведучим зіркового балкону став Тимур Мірошниченко. Склад суддей залишився незмінним: Катерина Кухар, Макс Чмерковський, Влад Яма.



Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук



Першими на паркет вийшли Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. Вони став станцювали пасадобль під пісню "Зелені очі".



Саме під час коментування цього виступу Катерина Кухар Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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