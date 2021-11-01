



Дев’ятий ефір шоу "Танці з зірками" був присвячений хітам гурту Океан Ельзи. Тому саме під їхні композиції довелось танцювати учасникам. У випуску взяло учасників 6 пар, однак з однією довелось попрощатись.



У зоні ризику опинились Олександра Заріцька та Юрій Мєшков і MELOVIN та Ліза Русіна. Саме вони виконали "танець за життя" - ча-ча-ча. Судді вирішили, що достойні пройти далі Олександра Заріцька з партнером.







Тому пара MELOVIN та Ліза Русіна покинула шоу.



