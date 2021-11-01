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Глава Минстратегпрома Урусский подал в отставку
01.11.2021 13:00

Министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Урусский написал заявление об отставке.

Олег Урусский написал заявление об отставке

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

«Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Урусский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня заявление об отставке подал Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

В понедельник, 1 ноября, в КВЦ «Парковый» соберется часть «Слуга народа», чтобы обсудить ряд кадровых вопросов в правительстве и аппарате Рады.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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