Министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Урусский написал заявление об отставке. Олег Урусский написал заявление об отставке

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук. «Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Урусский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию», – говорится в сообщении. Напомним, сегодня заявление об отставке подал Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников В понедельник, 1 ноября, в КВЦ «Парковый» соберется часть «Слуга народа», чтобы обсудить ряд кадровых вопросов в правительстве и аппарате Рады. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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