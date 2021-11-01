Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в ноябре. Однако большинство поставщиков отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года.

Об этом сообщает со ссылкой на данные на сайтах компаний, информирует .

Месячные цены, которые компании предлагают на ноябрь, достигают 40 гривен за кубометр. "" предлагает газ по 38,35 гривен (в октябре - 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

Кроме того, компания ""установила на ноябрь тариф на уровне 38,10 гривен за кубометр, - 36,50 гривен, ""- 35,50 гривен.

Некоторые компании продают газ на месяц значительно дешевле. В частности, " сохранил месячный тариф на ноябрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Кроме того, большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "", на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячный тариф и " Украины".

Годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее. Базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК " Украины" - 7,96 гривен за кубометр.

Процедура смены поставщика газа максимально упрощена, и сотни тысяч бытовых потребителей уже сделали это.

Как сообщало , в конце апреля поставщики газа для населения обнародовали свои , которые будут действовать с 1 мая 2021 года. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше. Поставщики не имеют права повышать эти тарифы до мая 2022 года.

В частности, газоснабжающая компания " Украины" установила годовой тариф на уровне .

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