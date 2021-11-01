Напечатанные дома будут иметь свободную планировку и отличаться друг от друга

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Над соответствующим проектом сейчас работают компании Lennar Group, строящей жилые дома в США с 1954 года и ICON, занимающейся инновационными строительными технологиями.

Сообщается, что "напечатанные" дома будут иметь свободную планировку и отличаться друг от друга.

Авторы проекта утверждают, что здания будут энергоэффективными и будут иметь меньше отходов в процессе строительства. Также на них установят фотоэлектрические крыши.

Кроме того, для создания зданий используют инновационный материал под названием Lavacrete и роботизированную систему, печатающую со скоростью 25,4 см в секунду.

Строительство начнется в 2022 году.