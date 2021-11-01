|Дмитро Дікусар та Ольга Харлан не змогли вийти на паркет "Танців з зірками": стала відома причина
|01.11.2021 13:40
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У неділю, 31 жовтня відбувся 9 прямий ефір шоу "Танці з зірками". Учасники танцювали під хіти гурту Океан Ельзи.
Проте не всі змогли вийти на паркет. Такою парою стали Дмитро Дікусар та Ольга Харлан. Дмитро заразився коронавірусом. Тому Ольга тренувалась з іншими партнером - Дмитром Жуком. Разом вони ставили контемп. Проте парі не судилось виступити у прямому ефірі. Адже напередодні Харлан отримала позитивний тест на коронавірус.
Тому глядачі та судді побачили танець Дмитра Жука та Ольги з репетиції. На паркеті вони не з’явились.
Пара отримала імунітет та Ольга пройшла далі.
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